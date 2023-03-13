張本、早田ら２回戦へ 卓球
2023年03月13日07時07分
卓球の国際大会、シンガポール・スマッシュは１２日、シンガポールでシングルス１回戦が行われ、男子は張本智和（ＩＭＧ）と宇田幸矢（明大）が２回戦に進んだ。篠塚大登（愛知工大）は敗退。
女子は早田ひな（日本生命）、石川佳純（全農）、木原美悠（エリートアカデミー）が２回戦進出。 （時事）
張本、早田ら２回戦へ 卓球
2023年03月13日07時07分
卓球の国際大会、シンガポール・スマッシュは１２日、シンガポールでシングルス１回戦が行われ、男子は張本智和（ＩＭＧ）と宇田幸矢（明大）が２回戦に進んだ。篠塚大登（愛知工大）は敗退。
女子は早田ひな（日本生命）、石川佳純（全農）、木原美悠（エリートアカデミー）が２回戦進出。 （時事）
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