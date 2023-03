サウジアラビア・リヤド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 本日、サウジアラビア王国の中小企業総局(Monsha'at)は、王国における起業活動の促進に取り組む姿勢を明確に示しました。ビジョン2030に沿い、Monsha'atは、地域と世界の主要な事業体とさまざまな契約を締結しています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230312005021/ja/

Biban 2023 features over 350 inspiring speakers from around the world (Photo: AETOSWire)