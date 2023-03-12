ベスト５に富樫ら 全日本バスケット
2023年03月12日20時21分
日本バスケットボール協会は１２日、天皇杯全日本選手権のベスト５を発表し、富樫勇樹、原修太、ジョン・ムーニー（以上千葉Ｊ）、今村佳太（琉球）、河村勇輝（横浜ＢＣ）が選ばれた。
ベスト５に富樫ら 全日本バスケット
2023年03月12日20時21分
日本バスケットボール協会は１２日、天皇杯全日本選手権のベスト５を発表し、富樫勇樹、原修太、ジョン・ムーニー（以上千葉Ｊ）、今村佳太（琉球）、河村勇輝（横浜ＢＣ）が選ばれた。
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