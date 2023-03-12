大相撲春場所・十両取組表（２日目）
2023年03月12日18時24分
西 東
照 強―徳勝龍
落 合―玉正鳳
貴健斗―友 風
北の若―志摩海
美ノ海―栃武蔵
荒篤山―対馬洋
熱海富―白鷹山
英乃海―天空海
大奄美―島津海
豪ノ山―狼 雅
欧勝馬―炎 鵬
千代丸―逸ノ城
栃ノ心―湘南海
千代国―朝乃山
大相撲春場所・十両取組表（２日目）
2023年03月12日18時24分
西 東
照 強―徳勝龍
落 合―玉正鳳
貴健斗―友 風
北の若―志摩海
美ノ海―栃武蔵
荒篤山―対馬洋
熱海富―白鷹山
英乃海―天空海
大奄美―島津海
豪ノ山―狼 雅
欧勝馬―炎 鵬
千代丸―逸ノ城
栃ノ心―湘南海
千代国―朝乃山
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