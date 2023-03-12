西 東

照 強―徳勝龍

落 合―玉正鳳

貴健斗―友 風

北の若―志摩海

美ノ海―栃武蔵

荒篤山―対馬洋

熱海富―白鷹山

英乃海―天空海

大奄美―島津海

豪ノ山―狼 雅

欧勝馬―炎 鵬

千代丸―逸ノ城

栃ノ心―湘南海

千代国―朝乃山