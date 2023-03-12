横浜が７勝目 ラグビー・リーグワン
2023年03月12日17時12分
ラグビーのＮＴＴリーグワンは１２日、相模原ギオンスタジアムなどで１部第１１節の残り２試合が行われ、横浜は相模原を４１―２１で下し、７勝２分け２敗とした。相模原は４勝１分け６敗。
ＢＬ東京は東葛に４９―２０で快勝し、６勝目（５敗）を挙げた。東葛は２勝９敗。
横浜が７勝目 ラグビー・リーグワン
2023年03月12日17時12分
ラグビーのＮＴＴリーグワンは１２日、相模原ギオンスタジアムなどで１部第１１節の残り２試合が行われ、横浜は相模原を４１―２１で下し、７勝２分け２敗とした。相模原は４勝１分け６敗。
ＢＬ東京は東葛に４９―２０で快勝し、６勝目（５敗）を挙げた。東葛は２勝９敗。
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