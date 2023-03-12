Ｊ１リーグ戦第４節第２日・Ｃ大阪―鳥栖
2023年03月12日16時15分
▽ヨドコウ
セレッソ大阪 ２ １―０ １ サガン鳥栖
勝点４ １―１ 勝点４
▽得点者【Ｃ】香川(1)（３８分）加藤(1)（５２分）
【栖】本田(1)（８６分）
▽観衆 １５７１４人
Ｊ１リーグ戦第４節第２日・Ｃ大阪―鳥栖
2023年03月12日16時15分
▽ヨドコウ
セレッソ大阪 ２ １―０ １ サガン鳥栖
勝点４ １―１ 勝点４
▽得点者【Ｃ】香川(1)（３８分）加藤(1)（５２分）
【栖】本田(1)（８６分）
▽観衆 １５７１４人
こんな記事も
サッカー
ディエゴオリベイラ２得点 Ｊリーグ・Ｆ東京―横浜Ｃ(03/12 17:06)
無得点で分ける Ｊ１・鹿島―福岡(03/12 17:03)
１２日のＪ１(03/12 16:58)
京都、後半２ゴール Ｊ１・湘南―京都(03/12 16:57)
Ｊ１リーグ戦第４節第２日・Ｃ大阪―鳥栖(03/12 16:15)
香川が先制点 Ｊ１・Ｃ大阪―鳥栖(03/12 16:09)
主な日本選手の成績（１１日） 欧州サッカー(03/12 14:41)
欧州サッカー各国リーグ（１１日）(03/12 10:59)
三笘、２得点に絡む 欧州サッカー(03/12 09:36)
三笘、原口がアシスト 欧州サッカー(03/12 09:29)
神戸、前半を反省 Ｊリーグ(03/11 20:52)
新戦力、攻守に貢献 浦和、２連敗後に２連勝―Ｊリーグ(03/11 20:42)
Ｊリーグ・談話(03/11 18:51)
苦しい川崎、完敗 Ｊリーグ(03/11 18:46)
新潟、さえた堅守速攻 難敵からホーム初勝利―Ｊリーグ(03/11 18:31)
熊本が２連勝 Ｊ２(03/11 16:32)
Ｊ１リーグ戦第４節第１日・新潟―川崎(03/11 16:25)
Ｊ１リーグ戦第４節第１日・神戸―浦和(03/11 16:25)
浦和、守り切る Ｊリーグ・神戸―浦和(03/11 16:21)
新潟が逃げ切る Ｊリーグ・新潟―川崎(03/11 16:20)
新潟、川崎破る 浦和は２連勝―Ｊ１(03/11 16:17)
Ｊ１成績表（１１日現在）(03/11 15:54)
Ｊ１得点ランキング（１１日現在）(03/11 15:54)
１１日のＪ１(03/11 15:54)
欧州サッカー各国リーグ（１０日）(03/11 10:17)
ボーフムの浅野、攻守に貢献 欧州サッカー(03/11 10:02)
浅野がアシスト ドイツ・サッカー(03/11 09:08)
マルティノスが退団 Ｊ１京都(03/10 18:11)
菊池は全治８カ月 Ｊ１神戸(03/10 11:48)
ジェジエウ、左膝負傷で帰国へ Ｊ１川崎(03/10 11:35)