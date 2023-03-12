立民、衆院山口４区補選に有田芳生氏
2023年03月12日16時02分
立憲民主党山口県連は１２日、安倍晋三元首相の死去に伴う衆院山口４区補欠選挙（４月１１日告示、同２３日投開票）に、元参院議員の有田芳生氏（７１）を擁立すると発表した。補選には、自民党が元下関市議の吉田真次氏（３８）、政治家女子４８党（旧ＮＨＫ党）が党幹事長の黒川敦彦氏（４４）の擁立を決めている。いずれも新人。
立民、衆院山口４区補選に有田芳生氏
2023年03月12日16時02分
立憲民主党山口県連は１２日、安倍晋三元首相の死去に伴う衆院山口４区補欠選挙（４月１１日告示、同２３日投開票）に、元参院議員の有田芳生氏（７１）を擁立すると発表した。補選には、自民党が元下関市議の吉田真次氏（３８）、政治家女子４８党（旧ＮＨＫ党）が党幹事長の黒川敦彦氏（４４）の擁立を決めている。いずれも新人。
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