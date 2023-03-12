ＮＢＡ試合結果（１１日）
2023年03月12日15時58分
クリッパーズ １０６―９５ ニックス
ジ ャ ズ １１９―１１１ ホーネッツ
ペーサーズ １２１―１１５ ピストンズ
マジック １２６―１１４ ヒ ー ト
セルティック １３４―１２５ ホークス
ス
ブ ル ズ １１９―１１１ ロケッツ
グリズリーズ １１２―１０８ マーベリック
ス
サンダー １１０―９６ ペリカンズ
ウォリアーズ １２５―１１６ バックス
キングズ １２８―１１９ サ ン ズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（１１日）
2023年03月12日15時58分
クリッパーズ １０６―９５ ニックス
ジ ャ ズ １１９―１１１ ホーネッツ
ペーサーズ １２１―１１５ ピストンズ
マジック １２６―１１４ ヒ ー ト
セルティック １３４―１２５ ホークス
ス
ブ ル ズ １１９―１１１ ロケッツ
グリズリーズ １１２―１０８ マーベリック
ス
サンダー １１０―９６ ペリカンズ
ウォリアーズ １２５―１１６ バックス
キングズ １２８―１１９ サ ン ズ
（時事）
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