吉本、ツアー初勝利 黄金世代１２人目―明治安田生命女子ゴルフ
2023年03月12日14時58分
【女子ゴルフ・明治安田生命レディース・ヨコハマタイヤ】最終日（１２日、高知・土佐ＣＣ、６２２８ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）
吉本ひかるが通算１９アンダーで並んだささきしょうことのプレーオフを制し、ツアー初勝利を挙げた。２４歳の吉本は「黄金世代」と呼ばれる１９９８年度生まれで、同世代１２人目の優勝者となった。
吉本、ツアー初勝利 黄金世代１２人目―明治安田生命女子ゴルフ
2023年03月12日14時58分
【女子ゴルフ・明治安田生命レディース・ヨコハマタイヤ】最終日（１２日、高知・土佐ＣＣ、６２２８ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）
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