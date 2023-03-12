【女子ゴルフ・明治安田生命レディース・ヨコハマタイヤ】最終日（１２日、高知・土佐ＣＣ、６２２８ヤード＝パー７２、賞金総額１億円、優勝１８００万円）

吉本ひかるが通算１９アンダーで並んだささきしょうことのプレーオフを制し、ツアー初勝利を挙げた。２４歳の吉本は「黄金世代」と呼ばれる１９９８年度生まれで、同世代１２人目の優勝者となった。