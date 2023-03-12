名古屋ウィメンズマラソンは１２日、バンテリンドームナゴヤ発着の４２．１９５キロで行われ、東京五輪代表の鈴木亜由子（日本郵政グループ）が２時間２１分５１秒で日本勢最高の２位に入った。同代表の前田穂南（天満屋）が３位。ルース・チェプンゲティッチ（ケニア）が２時間１８分８秒で連覇を果たした。（記録は速報タイム）。