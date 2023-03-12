日本男子は２２位 バイアスロンＷ杯
2023年03月12日10時08分
バイアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は１１日、スウェーデンのエステルスンドで行われ、男子３０キロリレーの日本（小島、立崎、長岡、児玉＝いずれも自衛隊）は２２位だった。 （時事）
日本男子は２２位 バイアスロンＷ杯
2023年03月12日10時08分
バイアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は１１日、スウェーデンのエステルスンドで行われ、男子３０キロリレーの日本（小島、立崎、長岡、児玉＝いずれも自衛隊）は２２位だった。 （時事）
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