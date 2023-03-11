Ｊリーグ・談話
2023年03月11日18時51分
◇一人一人が戦った
新潟・伊藤 びびることなく一人一人が目の前の相手と戦った結果。勝てたことには満足している。一番疲れたゲームだった。
Ｊリーグ・談話
2023年03月11日18時51分
◇一人一人が戦った
新潟・伊藤 びびることなく一人一人が目の前の相手と戦った結果。勝てたことには満足している。一番疲れたゲームだった。
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