マスクなしで声出し可能 プロ野球・ソフトバンク
2023年03月11日17時29分
ソフトバンクは１１日、福岡ペイペイドームで行われる主催試合において、観戦や声出し応援でのマスクの着用は個人の判断に委ねると発表した。政府の新型コロナウイルス感染対策緩和を受けた措置で、１３日から適用される。
マスクなしで声出し可能 プロ野球・ソフトバンク
2023年03月11日17時29分
ソフトバンクは１１日、福岡ペイペイドームで行われる主催試合において、観戦や声出し応援でのマスクの着用は個人の判断に委ねると発表した。政府の新型コロナウイルス感染対策緩和を受けた措置で、１３日から適用される。
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