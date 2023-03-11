今季から米ツアーに軸足を置く西村が、じわりと浮上してきた。第２ラウンドに続き、この日もボギーなしの５アンダー。好スコアにも「まだやり切れていない部分がある」と満足はしていない。「そういう中では、うまくまとめられている。そこは合格点」と自己評価した。

首位と６打差の７位。優勝して渡米したいところだ。２０２０年秋のツアー初勝利では６打差を逆転するなど、爆発力を秘める実力者は「（可能性は）ゼロではない」。

１１日は東日本大震災から１２年。当時の小学生も、今はトッププロとなっており、「自分たちができるのは、いいプレーをお見せすること。それを意識しながらラウンドした」と語った。