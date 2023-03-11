東京、新たに８０５人感染 前週比１０人増―新型コロナ
2023年03月11日16時58分
東京都は１１日、新たに８０５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日と比べ１０人増えた。新たな死者は３人。都基準による重症者は前日と同じ７人だった。
東京、新たに８０５人感染 前週比１０人増―新型コロ…
2023年03月11日16時58分
東京都は１１日、新たに８０５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日と比べ１０人増えた。新たな死者は３人。都基準による重症者は前日と同じ７人だった。
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