Ｊ１リーグ戦第４節第１日・新潟―川崎
2023年03月11日16時25分
▽デンカＳ
アルビレックス新潟 １ １―０ ０ 川崎フロンターレ
勝点８ ０―０ 勝点４
▽得点者【新】伊藤(2)（２２分）
▽観衆 ２６３９７人
Ｊ１リーグ戦第４節第１日・新潟―川崎
2023年03月11日16時25分
▽デンカＳ
アルビレックス新潟 １ １―０ ０ 川崎フロンターレ
勝点８ ０―０ 勝点４
▽得点者【新】伊藤(2)（２２分）
▽観衆 ２６３９７人
こんな記事も
スポーツ総合
日本、チェコと対戦 先発は佐々木朗―ＷＢＣ(03/11 19:15)
日本、３連勝狙いチェコ戦 佐々木朗が先発―ＷＢＣ(03/11 19:14)
藤沢「チャレンジ精神で」 世界選手権へ抱負―カーリング(03/11 19:04)
伊藤裕、２本目の満塁弾 プロ野球・楽天(03/11 18:59)
山本涼が前半３位 Ｗ杯複合(03/11 18:57)
村竹が参加標準記録突破 陸上男子１１０障害(03/11 18:52)
柳田、オープン戦１号 プロ野球・ソフトバンク(03/11 18:52)
Ｊリーグ・談話(03/11 18:51)
苦しい川崎、完敗 Ｊリーグ(03/11 18:46)
中山、特大弾でアピール プロ野球・巨人(03/11 18:34)
新潟、さえた堅守速攻 難敵からホーム初勝利―Ｊリーグ(03/11 18:31)
益田、ツーシームに手応え プロ野球・広島(03/11 18:23)
開幕候補の２人、好内容 プロ野球・オリックス(03/11 18:19)
新人福永、長打２本で３打点 プロ野球・中日(03/11 18:16)
ノイジーが本拠地デビュー プロ野球・阪神(03/11 17:52)
埼玉が開幕１１連勝 東京ベイ９勝目―ラグビー・リーグワン(03/11 17:52)
吉本、初Ｖへ前進 明治安田生命女子ゴルフ(03/11 17:51)
万波、アピールの３号 プロ野球・日本ハム(03/11 17:41)
マスクなしで声出し可能 プロ野球・ソフトバンク(03/11 17:29)
楽天の選手ら黙とう 岩手出身の阿部「野球で元気を」―東日本大震災１２年(03/11 17:26)
真砂、敗退に悔しさ ＷＢＣ・中国(03/11 17:11)
渡米前の西村、じわり 明治安田生命女子ゴルフ(03/11 17:00)
ＮＢＡ試合結果（１０日）(03/11 16:59)
ＮＨＬ試合結果（１０日）(03/11 16:59)
熊本が２連勝 Ｊ２(03/11 16:32)
Ｊ１リーグ戦第４節第１日・新潟―川崎(03/11 16:25)
Ｊ１リーグ戦第４節第１日・神戸―浦和(03/11 16:25)
浦和、守り切る Ｊリーグ・神戸―浦和(03/11 16:21)
新潟が逃げ切る Ｊリーグ・新潟―川崎(03/11 16:20)
吉本が単独首位 明治安田生命女子ゴルフ(03/11 16:19)