大相撲春場所・十両取組表（初日）
2023年03月11日15時12分
東 西
塚 原―落 合
徳勝龍―友 風
玉正鳳―貴健斗
志摩海―栃武蔵
北の若―美ノ海
荒篤山―白鷹山
対馬洋―熱海富
英乃海―島津海
天空海―大奄美
豪ノ山―炎 鵬
狼 雅―欧勝馬
千代丸―湘南海
逸ノ城―栃ノ心
千代国―東白龍
大相撲春場所・十両取組表（初日）
2023年03月11日15時12分
東 西
塚 原―落 合
徳勝龍―友 風
玉正鳳―貴健斗
志摩海―栃武蔵
北の若―美ノ海
荒篤山―白鷹山
対馬洋―熱海富
英乃海―島津海
天空海―大奄美
豪ノ山―炎 鵬
狼 雅―欧勝馬
千代丸―湘南海
逸ノ城―栃ノ心
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