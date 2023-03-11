ＮＹ株、４日続落
2023年03月11日07時22分
【ニューヨーク時事】週末１０日のニューヨーク株式相場は、米地銀の経営破綻を受けて投資家の間でリスク回避姿勢が広がり、４日続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３４５．２２ドル安の３万１９０９．６４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１９９．４６ポイント安の１万１１３８．８９で引けた。
ＮＹ株、４日続落
2023年03月11日07時22分
【ニューヨーク時事】週末１０日のニューヨーク株式相場は、米地銀の経営破綻を受けて投資家の間でリスク回避姿勢が広がり、４日続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３４５．２２ドル安の３万１９０９．６４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１９９．４６ポイント安の１万１１３８．８９で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル