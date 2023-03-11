東京で震度３
2023年03月11日05時50分
１１日午前５時１３分ごろ、千葉県北西部を震源とする地震があり、東京都中央区で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約７０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝東京都中央区
震度２＝東京都千代田区、水戸市、宇都宮市、群馬県渋川市、さいたま市、千葉市、横浜市。
東京で震度３
2023年03月11日05時50分
１１日午前５時１３分ごろ、千葉県北西部を震源とする地震があり、東京都中央区で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約７０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝東京都中央区
震度２＝東京都千代田区、水戸市、宇都宮市、群馬県渋川市、さいたま市、千葉市、横浜市。
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