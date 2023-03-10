ＮＹ円、１３６円台前半
2023年03月10日23時27分
【ニューヨーク時事】週末１０日午前のニューヨーク外国為替市場は、米雇用統計の発表を受けて円の買い戻しが進み、円相場は１ドル＝１３６円台前半で推移している。午前９時現在は１３６円２０～３０銭と、前日午後５時比１３銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３６円台前半
2023年03月10日23時27分
【ニューヨーク時事】週末１０日午前のニューヨーク外国為替市場は、米雇用統計の発表を受けて円の買い戻しが進み、円相場は１ドル＝１３６円台前半で推移している。午前９時現在は１３６円２０～３０銭と、前日午後５時比１３銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル