菅前首相「出産費用無償化を」
2023年03月10日19時44分
自民党の菅義偉前首相は１０日に放送されたＴＢＳのインタビューで、政府の少子化対策に関し、「出産費用も保険適用にした方がいい」と主張した。その上で、自己負担分については国が肩代わりし、実質的に無償化すべきだとの考えを示した。
菅前首相「出産費用無償化を」
2023年03月10日19時44分
自民党の菅義偉前首相は１０日に放送されたＴＢＳのインタビューで、政府の少子化対策に関し、「出産費用も保険適用にした方がいい」と主張した。その上で、自己負担分については国が肩代わりし、実質的に無償化すべきだとの考えを示した。
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