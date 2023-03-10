自民党の菅 義 偉前首相は１０日に放送されたＴＢＳのインタビューで、政府の少子化対策に関し、「出産費用も保険適用にした方がいい」と主張した。その上で、自己負担分については国が肩代わりし、実質的に無償化すべきだとの考えを示した。