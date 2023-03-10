日本航空が２０２３年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）について、労働組合に７０００円と回答したことが１０日、分かった。最大労組が要求した６０００円を上回り、１９９３年以降で最高水準。２３年４月から初任給を全職種で１万１０００円引き上げる方針も示した。