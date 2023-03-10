大和ハウス工業は１０日、４月から全社員の基本給を定期昇給分含め平均４％、金額にして１万４６２６円引き上げると発表した。このうち、ベースアップ（ベア）と初任給引き上げに伴う賃金改定分は２．５％、９１４１円。