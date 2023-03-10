藤嶋は太もも裏肉離れ プロ野球・中日
2023年03月10日19時50分
中日は１０日、藤嶋健人投手が名古屋市内の病院で右太もも裏の肉離れと診断されたと発表した。９日の西武とのオープン戦で痛めた。
藤嶋は太もも裏肉離れ プロ野球・中日
2023年03月10日19時50分
中日は１０日、藤嶋健人投手が名古屋市内の病院で右太もも裏の肉離れと診断されたと発表した。９日の西武とのオープン戦で痛めた。
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