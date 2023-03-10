政府は１０日、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを季節性インフルエンザと同じ「５類」に引き下げた後の医療体制や公費負担の在り方に関する方針を正式決定した。５月８日以降は、ウイルス検査や外来診療は原則として自己負担となり、入院については一部を公費で負担する。患者を受け入れる医療機関は、インフルエンザ並みに拡大する。