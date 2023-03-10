円下落、１３６円台後半 ロンドン外為
2023年03月10日18時18分
【ロンドン時事】週末１０日朝のロンドン外国為替市場では、日銀が大規模金融緩和策の維持を決めたことを受けて円売り・ドル買いが進み、円相場は１ドル＝１３６円台後半に下落した。午前９時現在は１３６円６０～７０銭と、前日午後４時比３５銭の円安・ドル高。
物価目標未達「残念」 最後の会合、金融緩和は継続―国会承認の植田氏に「期待」・黒田日銀総裁
対ユーロは１ユーロ＝１４４円６５～７５銭と、６５銭の円安・ユーロ高。
円下落、１３６円台後半 ロンドン外為
2023年03月10日18時18分
【ロンドン時事】週末１０日朝のロンドン外国為替市場では、日銀が大規模金融緩和策の維持を決めたことを受けて円売り・ドル買いが進み、円相場は１ドル＝１３６円台後半に下落した。午前９時現在は１３６円６０～７０銭と、前日午後４時比３５銭の円安・ドル高。
物価目標未達「残念」 最後の会合、金融緩和は継続―国会承認の植田氏に「期待」・黒田日銀総裁
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ウォール・ストリート・ジャーナル