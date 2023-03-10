マルティノスが退団 Ｊ１京都
2023年03月10日18時11分
Ｊ１京都は１０日、オランダ出身のＦＷマルティノス（３２）が退団すると発表した。横浜Ｍや浦和などでもプレーし、Ｊ１通算１２１試合で１７得点。
マルティノスが退団 Ｊ１京都
2023年03月10日18時11分
Ｊ１京都は１０日、オランダ出身のＦＷマルティノス（３２）が退団すると発表した。横浜Ｍや浦和などでもプレーし、Ｊ１通算１２１試合で１７得点。
こんな記事も
スポーツ総合
ヌートバー、反撃ののろし ＷＢＣ(03/10 21:38)
ダルビッシュ、まさかの３失点 仲間にマウンド託す―ＷＢＣ(03/10 21:33)
ＢＲ東京が５勝目 ラグビー・リーグワン(03/10 21:21)
吉田、値千金の逆転打 ＷＢＣ(03/10 21:18)
日本、韓国と熱戦 三回に吉田逆転打―ＷＢＣ(03/10 21:06)
日本、一挙４点で逆転 吉田が２点適時打―ＷＢＣ(03/10 20:50)
「ＴＧＣ」で五輪代表選考 トランポリン(03/10 20:04)
気合十分の勝 明治安田生命女子ゴルフ(03/10 19:59)
吉本、ここにも黄金世代 明治安田生命女子ゴルフ(03/10 19:51)
藤嶋は太もも裏肉離れ プロ野球・中日(03/10 19:50)
ＷＢＣで１４年ぶり日韓戦 栗山監督は底力を警戒(03/10 19:38)
斉藤「根こそぎ一本を」 世界柔道代表が会見(03/10 19:35)
岩佐、男子１５００で準決勝へ 世界ショートトラック(03/10 19:04)
オリックスの山下「気持ちは前面に」 プロ野球オープン戦(03/10 18:52)
吉本ら首位３人 明治安田生命女子ゴルフ(03/10 18:32)
アピール続く巨人のオコエ プロ野球オープン戦(03/10 18:23)
マルティノスが退団 Ｊ１京都(03/10 18:11)
前田、ＭＧＣ切符「確実に」 招待選手が記者会見―名古屋ウィメンズマラソン(03/10 17:48)
チェコ、歴史的１勝 ＷＢＣ(03/10 17:46)
青柳が初の開幕投手に 昨季はコロナ陽性で断念―プロ野球・阪神(03/10 17:32)
ロッテの小島「全体的に良かった」 プロ野球オープン戦(03/10 17:22)
森下、初アーチは甲子園 プロ野球・阪神(03/10 17:18)
綱とり貴景勝「気負わず」 賜杯争いは混沌―大相撲春場所(03/10 17:10)
観客のマスク着用は任意 大相撲春場所(03/10 16:44)
仙台育英、初戦から好カード 大阪桐蔭も激戦区に―高校野球(03/10 16:37)
仙台育英「守り勝つ」 高校野球(03/10 15:40)
フレンツェル、今季限りで引退 渡部暁斗の好敵手―スキー複合(03/10 15:25)
ＮＨＬ試合結果（９日）(03/10 15:21)
ＮＢＡ試合結果（９日）(03/10 15:21)
城東、機動力で挑戦 高校野球(03/10 15:20)