マルティノスが退団 Ｊ１京都
2023年03月10日18時11分
Ｊ１京都は１０日、オランダ出身のＦＷマルティノス（３２）が退団すると発表した。横浜Ｍや浦和などでもプレーし、Ｊ１通算１２１試合で１７得点。
マルティノスが退団 Ｊ１京都
2023年03月10日18時11分
Ｊ１京都は１０日、オランダ出身のＦＷマルティノス（３２）が退団すると発表した。横浜Ｍや浦和などでもプレーし、Ｊ１通算１２１試合で１７得点。
こんな記事も
サッカー
マルティノスが退団 Ｊ１京都(03/10 18:11)
菊池は全治８カ月 Ｊ１神戸(03/10 11:48)
ジェジエウ、左膝負傷で帰国へ Ｊ１川崎(03/10 11:35)
男女代表の同額報酬提案 カナダ・サッカー(03/10 09:58)
レアル・ソシエダードの久保、奮闘及ばず 欧州サッカー(03/10 09:48)
久保のＲソシエダード敗れる スポルティングとアーセナル、分ける―サッカー欧州リーグ(03/10 09:16)
日本、３連勝で首位通過 次戦勝利でＷ杯出場―Ｕ２０アジア杯サッカー(03/09 23:27)
１１、１２月開催は負担増 出場選手にアンケート―Ｗ杯サッカー(03/09 23:24)
吉田「パフォーマンス次第」 代表継続に意欲―サッカー(03/09 22:21)
サッカー日本代表の森保監督、背番号１で始球式 ＷＢＣ(03/09 20:27)
ＧＫ権純泰、全治２カ月 Ｊ１鹿島(03/09 19:56)
「夢への勇気を。」 日本代表スローガン―サッカー協会(03/09 19:15)
決勝は１２月９日 天皇杯サッカー(03/09 17:48)
Ｊリーグ出場停止選手（９日）(03/09 16:57)
堅守ミラン、１１季ぶり８強 名門復活へ、若手けん引―サッカー欧州ＣＬ(03/09 14:22)
ＰＳＧ、無得点で敗退 サッカー欧州ＣＬ(03/09 11:19)
バイエルン、後半修正 全員でハードワーク―サッカー欧州ＣＬ(03/09 10:18)
サッカー欧州チャンピオンズリーグ（８日、ドイツ・ミュンヘンほか）(03/09 09:36)
セルティックの古橋、今季リーグ２０得点 スコットランド・サッカー(03/09 09:35)
バイエルンが８強、ＰＳＧ敗退 ＡＣミランは１１季ぶり突破―サッカー欧州ＣＬ(03/09 08:07)
広島、勢いづく白星 ルヴァン杯(03/08 22:53)
磐田の１７歳後藤、王者から手応え ルヴァン杯(03/08 22:46)
Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＢ組第１節・清水―川崎(03/08 21:32)
Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＢ組第１節・湘南―浦和(03/08 21:24)
Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＤ組第１節・福岡―新潟(03/08 21:22)
Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＥ組第１節・京都―Ｇ大阪(03/08 21:20)
Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＡ組第１節・横浜Ｍ―磐田(03/08 21:20)
広島、逆転で白星発進 ルヴァン杯が開幕―Ｊリーグ(03/08 21:19)
Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＣ組第１節・広島―横浜Ｃ(03/08 21:19)
Ｊリーグ・ルヴァンカップ１次リーグＥ組第１節・Ｃ大阪―Ｆ東京(03/08 21:16)