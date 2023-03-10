文部科学省は１０日、国公立大入試２次試験の中・後期日程で、大学入学共通テストの得点により門前払いする２段階選抜を２５大学３３学部が実施し、４６７１人（前年度比４３６人減）が不合格となったと発表した。前期日程も合わせた不合格者数は４３大学７８学部で延べ８４８２人（同３４６人増）だった。