ガーシー氏側から１４日弁明聴取 参院委「除名」決定へ
2023年03月10日17時34分
参院懲罰委員会は１０日の理事懇談会で、本会議での陳謝の懲罰に応じなかった政治家女子４８党（旧ＮＨＫ党）のガーシー（本名・東谷義和）参院議員に対し、１４日の委員会で弁明を聴取した上で追加の処分を決めることを確認した。最も重い「除名」処分となる方向。１５日の本会議で正式決定する見通し。
弁明は同党の浜田聡参院議員から聴取し、自民党や共産党が尋問を行う。
ガーシー氏側から１４日弁明聴取 参院委「除名」決定へ
2023年03月10日17時34分
参院懲罰委員会は１０日の理事懇談会で、本会議での陳謝の懲罰に応じなかった政治家女子４８党（旧ＮＨＫ党）のガーシー（本名・東谷義和）参院議員に対し、１４日の委員会で弁明を聴取した上で追加の処分を決めることを確認した。最も重い「除名」処分となる方向。１５日の本会議で正式決定する見通し。
弁明は同党の浜田聡参院議員から聴取し、自民党や共産党が尋問を行う。
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