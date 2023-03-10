円相場、１３６円４１～４１銭 １０日午後５時現在
2023年03月10日17時16分
１０日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３６円４１～４１銭と、前日（１３６円８３～８３銭）に比べ４２銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３６円４１～４１銭 １０日午後５時現在
2023年03月10日17時16分
１０日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３６円４１～４１銭と、前日（１３６円８３～８３銭）に比べ４２銭の円高・ドル安となった。
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