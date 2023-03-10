国内感染、新たに９１１７人 前週比１４００人減―新型コロナ
2023年03月10日20時18分
国内では１０日、新たに９１１７人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約１４００人減少した。新たな死者は４０人。重症者は１１６人で前日から８人減った。
東京都では、新たに７７８人の感染を確認。新規感染者は前週の金曜日と比べ４２人増えた。都基準による重症者は前日比１人減の７人。新たな死者の発表はなかった。
国内感染、新たに９１１７人 前週比１４００人減―新…
2023年03月10日20時18分
国内では１０日、新たに９１１７人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約１４００人減少した。新たな死者は４０人。重症者は１１６人で前日から８人減った。
東京都では、新たに７７８人の感染を確認。新規感染者は前週の金曜日と比べ４２人増えた。都基準による重症者は前日比１人減の７人。新たな死者の発表はなかった。
こんな記事も
新型コロナウイルス最新情報
くら寿司、純損失６億円 第８波と原材料高響く―直近３カ月決算(03/10 20:54)
国内感染、新たに９１１７人 前週比１４００人減―新型コロナ(03/10 20:18)
自衛隊大規模接種、２５日まで 利用低迷で終了―防衛省(03/10 18:46)
コロナ外来は原則自己負担に 「５類」後の方針を正式決定―政府(03/10 18:32)
接種と死亡「関係否定できず」 コロナワクチンで初評価―厚労省専門部会(03/10 18:00)
自民・世耕氏、困窮子育て世帯に５万円 立民は議員立法提出(03/10 17:29)
基準上回る超勤９．１％ ２１年度国家公務員、増加続く―人事院(03/10 17:22)
閣議でマスク着用求めず １３日から、会見も不要に(03/10 11:11)
中国からの渡航者、コロナ検査解除 豪(03/09 19:24)
国内感染、新たに９８３３人 前週比１７００人減―新型コロナ(03/09 18:50)
東京ディズニー、マスク任意に １３日から、従業員も(03/09 18:46)
ライオン２頭、コロナで死ぬ スタッフから感染か―和歌山(03/09 18:19)
接種後死亡、審査迅速化を要請 コロナワクチン救済制度で遺族(03/09 17:50)
着陸料減免、３月末で終了 航空会社への支援措置―成田空港(03/09 15:32)
ウィズコロナでも取材規制継続 記者を「隔離」、ＰＣＲ検査―中国全人代(03/09 07:07)
沈黙する「英雄都市」 隠されるコロナの記憶―中国・武漢(03/09 07:06)
中国便、４倍に拡充 コロナ後の需要増見込む―日航(03/08 21:08)
５類移行後「五つの基本」 新たな感染対策で専門家―新型コロナ(03/08 20:58)
街角景気、４カ月ぶり改善 「緩やかに持ち直し」―２月(03/08 19:52)
国内感染、新たに１万１７２２人 前週比２１００人減―新型コロナ(03/08 19:16)
法廷マスク、個人判断に 最高裁(03/08 18:53)
２月の物価高倒産、最多更新 ８カ月連続、５３件―民間調査会社(03/08 16:45)
コロナ薬「ゾコーバ」を保険適用 市場拡大見据え特例ルールも―中医協(03/08 11:14)
衛生、医療で大きな困難 被災のシリア反体制派地域―トルコ大地震(03/08 07:07)
ＪＲ東海、マスク着用呼び掛けず １３日から個人判断(03/07 20:15)
国内感染、新たに１万２３１２人 前週比２７００人減―新型コロナ(03/07 18:59)
中国輸出、６．８％減と不振 輸入も大幅マイナス―１～２月(03/07 18:41)
マスク着用、鉄道は各社判断 ガイドラインの項目削除―ＪＲ東などは呼び掛け終了(03/07 18:40)
コロナ特措法改正案、衆院審議入り 首相権限強化、「統括庁」創設(03/07 17:39)
日本郵政、来店客のマスク着用は「個人の判断」 １３日から対応見直し―新型コロナ(03/07 17:10)