国内では１０日、新たに９１１７人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は１週間前と比べ約１４００人減少した。新たな死者は４０人。重症者は１１６人で前日から８人減った。



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東京都では、新たに７７８人の感染を確認。新規感染者は前週の金曜日と比べ４２人増えた。都基準による重症者は前日比１人減の７人。新たな死者の発表はなかった。