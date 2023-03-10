ＮＨＬ試合結果（９日）
2023年03月10日15時21分
スターズ １０―４ セーバーズ
アイランダー ４―３ ペンギンズ
ズ
レンジャーズ ４―３ カナディアン
ズ
デビルズ ３―２ キャピタルズ
ハリケーンズ １―０ フライヤーズ
ゴールデンナ ４―３ ライトニング
イツ
オイラーズ ３―２ ブルーインズ
ブルース ４―２ シャークス
キングズ ５―２ アバランチ
コヨーテス ４―１ プレデターズ
セネタース ５―４ クラーケン
（時事）
ＮＨＬ試合結果（９日）
2023年03月10日15時21分
スターズ １０―４ セーバーズ
アイランダー ４―３ ペンギンズ
ズ
レンジャーズ ４―３ カナディアン
ズ
デビルズ ３―２ キャピタルズ
ハリケーンズ １―０ フライヤーズ
ゴールデンナ ４―３ ライトニング
イツ
オイラーズ ３―２ ブルーインズ
ブルース ４―２ シャークス
キングズ ５―２ アバランチ
コヨーテス ４―１ プレデターズ
セネタース ５―４ クラーケン
（時事）
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