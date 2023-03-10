ＮＢＡ試合結果（９日）
2023年03月10日15時21分
ホーネッツ １１３―１０３ ピストンズ
ペーサーズ １３４―１２５ ロケッツ
ジ ャ ズ １３１―１２４ マジック
グリズリーズ １３１―１１０ ウォリアーズ
バックス １１８―１１３ ネ ッ ツ
キングズ １２２―１１７ ニックス
（時事）
ＮＢＡ試合結果（９日）
2023年03月10日15時21分
ホーネッツ １１３―１０３ ピストンズ
ペーサーズ １３４―１２５ ロケッツ
ジ ャ ズ １３１―１２４ マジック
グリズリーズ １３１―１１０ ウォリアーズ
バックス １１８―１１３ ネ ッ ツ
キングズ １２２―１１７ ニックス
（時事）
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