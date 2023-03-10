故石原信雄氏のお別れの会（元官房副長官）
2023年03月10日15時07分
故石原信雄氏（元官房副長官、１月２９日死去）のお別れの会 ４月１９日正午から東京都港区芝公園３の３の１の東京プリンスホテル「鳳凰の間」で。香典は辞退する。問い合わせ先は地方自治研究機構、電話０３（５１４８）０６６１。
故石原信雄氏のお別れの会（元官房副長官）
2023年03月10日15時07分
故石原信雄氏（元官房副長官、１月２９日死去）のお別れの会 ４月１９日正午から東京都港区芝公園３の３の１の東京プリンスホテル「鳳凰の間」で。香典は辞退する。問い合わせ先は地方自治研究機構、電話０３（５１４８）０６６１。
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