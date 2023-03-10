国連安保理、１７日に非公式会合開催 北朝鮮人権問題
2023年03月10日14時10分
【ニューヨーク時事】北朝鮮の人権問題を巡り、国連安保理が１７日に非公式の会合を開くことが分かった。米国とアルバニアが要請し、日韓も共同提案国に加わった。安保理筋が９日、明らかにした。
国連安保理、１７日に非公式会合開催 北朝鮮人権問題
2023年03月10日14時10分
【ニューヨーク時事】北朝鮮の人権問題を巡り、国連安保理が１７日に非公式の会合を開くことが分かった。米国とアルバニアが要請し、日韓も共同提案国に加わった。安保理筋が９日、明らかにした。
関連記事
こんな記事も
国際用語
国際
米俳優のＲ・ブレイクさん死去、８９歳 ７５年にエミー賞を受賞(03/10 14:20)
国連安保理、１７日に非公式会合開催 北朝鮮人権問題(03/10 14:10)
習氏、国家主席に３選 長期政権が本格始動―中国全人代(03/10 12:26)
元ゴールドマン社員に禁錮１０年 マレーシアの資金流用事件―米連邦地裁(03/10 09:57)
制裁対象の資産８兆円 ロシア財閥やエリート層―日米欧(03/10 09:44)
テルアビブで銃乱射、３人負傷 構成員が犯行とハマス主張(03/10 09:36)
飛行場攻撃想定し訓練 正恩氏が視察―北朝鮮(03/10 09:34)
中国５社、ドローン取引で制裁 イラン経由、ロ軍支援―米(03/10 09:19)
米人員削減、１４年ぶり規模 企業の１～２月、１８万人―民間調査(03/10 09:14)
宗教施設で銃撃、７人死亡 「エホバの証人」集会中か―ドイツ北部(03/10 08:41)
財政赤字、１０年で４００兆円圧縮 中国対抗へ国防費３．３％増―２４年度米予算教書(03/10 08:23)
ジョージアのデモ継続 法案撤回方針も不満くすぶる(03/10 08:06)
ＮＹ円、１３６円台前半(03/10 07:58)
ＮＹ株大幅続落、５４０ドル安 米利上げ長期化を懸念(03/10 07:56)
性的少数者に禁錮刑 ウガンダ、議会に法案提出(03/10 07:15)
強権統治の是非が争点 ５月のトルコ大統領選(03/10 07:11)
バイデン米大統領、２３日にカナダ訪問(03/10 07:10)
ロシア軍に手詰まり感 「バフムト制圧」でも―ウクライナ東部(03/10 07:10)
審議１回で立法可能に 習指導部、有事想定か―中国全人代(03/10 07:09)
硬軟織り交ぜ分断狙う 台湾総統選へ揺さぶり―中国(03/10 07:08)
ＧＳＯＭＩＡ正常化へ 輸出規制解除と合わせ―韓国(03/10 07:08)
「２７年までに米介入抑止」 中国、台湾有事へ戦力構築―米情報機関報告書(03/10 07:07)
タリバン政権の知事殺害 ＩＳが自爆テロ主張―アフガン(03/10 06:33)
米共和上院トップが脳振とう ホテルで転倒、数日入院(03/10 06:29)
ハイム・トポルさん死去、８７歳 「屋根の上のバイオリン弾き」主演(03/10 05:23)
台湾有事阻止へ「外交努力を」 玉城沖縄知事、米側に要請(03/10 05:17)
ＮＡＴＯ、北欧２国加盟で協議継続 トルコの批准手続きは５月以降か(03/10 05:13)
ウクライナ各地にミサイル攻撃、１１人死亡 ザポロジエ原発は外部電源を一時喪失(03/10 01:05)
米国防長官、パレスチナ情勢の沈静化促す イスラエル首相と会談(03/10 00:53)
トルコと北欧２国、協議再開 ＮＡＴＯ加盟巡り(03/10 00:20)
ウォール・ストリート・ジャーナル