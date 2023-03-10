岸田首相、１９日から訪印
2023年03月10日13時01分
岸田文雄首相は１０日の政府・与党連絡会議で、インドのモディ首相と首脳会談を行うため、１９日から訪印すると明らかにした。また、ドイツのショルツ首相と関係閣僚が来日し、１８日に初の政府間協議を行うと語った。
岸田首相、１９日から訪印
2023年03月10日13時01分
岸田文雄首相は１０日の政府・与党連絡会議で、インドのモディ首相と首脳会談を行うため、１９日から訪印すると明らかにした。また、ドイツのショルツ首相と関係閣僚が来日し、１８日に初の政府間協議を行うと語った。
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