菊池は全治８カ月 Ｊ１神戸
2023年03月10日11時48分
Ｊ１神戸は１０日、ＤＦ菊池流帆が左膝前十字靱帯（じんたい）損傷で全治８カ月の診断を受けたと発表した。４日のＧ大阪戦で負傷した。
菊池は全治８カ月 Ｊ１神戸
2023年03月10日11時48分
Ｊ１神戸は１０日、ＤＦ菊池流帆が左膝前十字靱帯（じんたい）損傷で全治８カ月の診断を受けたと発表した。４日のＧ大阪戦で負傷した。
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