宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１０日、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に長期滞在している若田光一さん（５９）が、１２日午前１１時１９分ごろ（日本時間）に地球へ帰還すると発表した。



〔写真特集〕宇宙から見た地球

若田さんら４人が乗った米宇宙船クルードラゴンは、１１日午後４時５分（同）にＩＳＳを離脱後、大気圏に再突入し、米フロリダ州沖に着水する予定。