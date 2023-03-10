閣議でマスク着用求めず １３日から、会見も不要に
2023年03月10日11時11分
松野博一官房長官は１０日の閣僚懇談会で、週明けの１３日から、閣議でマスク着用を求めないと伝えた。同日からマスク着用ルールが緩和されることに伴う措置。新型コロナウイルス感染対策として、２０２０年４月以降、閣議ではマスクを着用していた。閣僚らの記者会見でも不要となる。
閣議でマスク着用求めず １３日から、会見も不要に
2023年03月10日11時11分
松野博一官房長官は１０日の閣僚懇談会で、週明けの１３日から、閣議でマスク着用を求めないと伝えた。同日からマスク着用ルールが緩和されることに伴う措置。新型コロナウイルス感染対策として、２０２０年４月以降、閣議ではマスクを着用していた。閣僚らの記者会見でも不要となる。
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