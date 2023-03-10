米男子ゴルフ・談話
2023年03月10日09時45分
◇なかなかうまくいかない
松山英樹 なかなかうまくいかない。ミスの幅はだいぶ減ってきている。パッティングが良くないので、そこは何とかしたい。（時事）
米男子ゴルフ・談話
2023年03月10日09時45分
◇なかなかうまくいかない
松山英樹 なかなかうまくいかない。ミスの幅はだいぶ減ってきている。パッティングが良くないので、そこは何とかしたい。（時事）
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