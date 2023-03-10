【ニューヨーク時事】９日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を眺めてドルを売って円を買う動きが広がり、円相場は１ドル＝１３６円台前半に上昇した。午後５時現在は１３６円０７～１７銭と、前日同時刻比１円２４銭の大幅な円高・ドル安。