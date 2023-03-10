バイデン米大統領、２３日にカナダ訪問
2023年03月10日07時10分
【ワシントン時事】米ホワイトハウスは９日、バイデン大統領が２３～２４日の日程でカナダの首都オタワを訪問し、トルドー首相と会談すると発表した。サプライチェーン（供給網）強化や防衛協力、気候変動、ロシアのウクライナ侵攻などを協議する。カナダ議会での演説も予定している。
バイデン米大統領、２３日にカナダ訪問
2023年03月10日07時10分
【ワシントン時事】米ホワイトハウスは９日、バイデン大統領が２３～２４日の日程でカナダの首都オタワを訪問し、トルドー首相と会談すると発表した。サプライチェーン（供給網）強化や防衛協力、気候変動、ロシアのウクライナ侵攻などを協議する。カナダ議会での演説も予定している。
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ウォール・ストリート・ジャーナル