【１面トップ】

〔朝日〕マスク緩和 少しずつ 「客は個人判断」「従業員は当面着用」慎重な一部業界も

〔毎日〕日韓首脳 関係改善一致へ 尹氏来日 １６日会談 シャトル外交再開調整

〔読売〕尹大統領１６日来日 日韓正常化へ節目

〔日経〕国産量子計算機 稼働へ 理研、企業にネット公開 今月末 産業応用を後押し

〔産経〕徴用工 ２月末に韓国案 求償権放棄迫らず リスク残る 日本側、ソウルの空港で極秘会談

〔東京〕国基金１５％「休眠状態」 ２１年度 維持だけに税金１２億円超 残高２４８億円 識者「役目終えたら早期に清算を」

【共通ニュース】

◆日本 白星発進 ＷＢＣ １次Ｌ

◆ヨーカドー３２店閉店へ 衣料品事業撤退 食品に集中 今後３年

◆露、バフムト東部「制圧」 ウクライナ 全土にミサイル８１発

◆解釈変更「根底から自由侵害」「萎縮もたらす」 放送法巡り野党、識者が批判

◆ＧＤＰ下方修正 年０．１％増 １０～１２月改定値 個人消費が低迷

◆ＷＨＯ葛西事務局長解任 西太平洋地域 「不適切な行為」で

◆マイナンバー「合憲」 利用差し止め訴訟 最高裁が初判断

◆ＪＡＬ国内線 ６６００円セール中止 アクセス集中 サイトに障害（続）