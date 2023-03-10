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１０日の朝刊（都内最終版）☆１

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１０日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年03月10日06時50分

【１面トップ】
〔朝日〕マスク緩和　少しずつ　「客は個人判断」「従業員は当面着用」慎重な一部業界も
〔毎日〕日韓首脳　関係改善一致へ　尹氏来日　１６日会談　シャトル外交再開調整
〔読売〕尹大統領１６日来日　日韓正常化へ節目
〔日経〕国産量子計算機　稼働へ　理研、企業にネット公開　今月末　産業応用を後押し
〔産経〕徴用工　２月末に韓国案　求償権放棄迫らず　リスク残る　日本側、ソウルの空港で極秘会談
〔東京〕国基金１５％「休眠状態」　２１年度　維持だけに税金１２億円超　残高２４８億円　識者「役目終えたら早期に清算を」
【共通ニュース】
◆日本　白星発進　ＷＢＣ　１次Ｌ
◆ヨーカドー３２店閉店へ　衣料品事業撤退　食品に集中　今後３年
◆露、バフムト東部「制圧」　ウクライナ　全土にミサイル８１発
◆解釈変更「根底から自由侵害」「萎縮もたらす」　放送法巡り野党、識者が批判
◆ＧＤＰ下方修正　年０．１％増　１０～１２月改定値　個人消費が低迷
◆ＷＨＯ葛西事務局長解任　西太平洋地域　「不適切な行為」で
◆マイナンバー「合憲」　利用差し止め訴訟　最高裁が初判断
◆ＪＡＬ国内線　６６００円セール中止　アクセス集中　サイトに障害（続）

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