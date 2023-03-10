【ニューヨーク時事】９日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ長期化への懸念が重荷となり、大幅続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比５４３．５４ドル安の３万２２５４．８６ドルで終了。下げ幅は一時６００ドルを超えた。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２３７．６５ポイント安の１万１３３８．３５で引けた。