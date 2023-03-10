【ニューヨーク時事】９日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀金融政策決定会合の結果発表や米雇用統計を翌日に控える中、持ち高調整の円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１３６円台前半に上昇した。午前９時現在は１３６円００～１０銭と、前日午後５時比１円３１銭の大幅な円高・ドル安。