ＮＹ円、１３６円台前半
2023年03月10日00時06分
【ニューヨーク時事】９日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀金融政策決定会合の結果発表や米雇用統計を翌日に控える中、持ち高調整の円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１３６円台前半に上昇した。午前９時現在は１３６円００～１０銭と、前日午後５時比１円３１銭の大幅な円高・ドル安。
ＮＹ円、１３６円台前半
2023年03月10日00時06分
【ニューヨーク時事】９日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀金融政策決定会合の結果発表や米雇用統計を翌日に控える中、持ち高調整の円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１３６円台前半に上昇した。午前９時現在は１３６円００～１０銭と、前日午後５時比１円３１銭の大幅な円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル