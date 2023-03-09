日本が快勝。一回に村上の押し出し四球で先制し、四回は大谷が２点二塁打。六回に１点を返されたが、七回に牧のソロ、八回には山田の適時打などで突き放した。先発の大谷は４回を１安打無失点に抑え、打っても２安打２打点と活躍。