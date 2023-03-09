【ロンドン時事】９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀金融政策決定会合の結果発表などの重要イベントを翌日に控え、持ち高調整の円買い・ドル売りが優勢となる中を、１ドル＝１３６円台前半に上昇した。正午現在は１３６円２５～３５銭と、前日午後４時比６０銭の円高・ドル安。