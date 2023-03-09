円、１３６円台前半 ロンドン外為
2023年03月09日21時33分
【ロンドン時事】９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀金融政策決定会合の結果発表などの重要イベントを翌日に控え、持ち高調整の円買い・ドル売りが優勢となる中を、１ドル＝１３６円台前半に上昇した。正午現在は１３６円２５～３５銭と、前日午後４時比６０銭の円高・ドル安。
円、１３６円台前半 ロンドン外為
2023年03月09日21時33分
【ロンドン時事】９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日銀金融政策決定会合の結果発表などの重要イベントを翌日に控え、持ち高調整の円買い・ドル売りが優勢となる中を、１ドル＝１３６円台前半に上昇した。正午現在は１３６円２５～３５銭と、前日午後４時比６０銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
ウクライナ各地にミサイル攻撃、９人死亡 ザポロジエ原発は外部電源喪失(03/09 22:01)
円、１３６円台前半 ロンドン外為(03/09 21:33)
「いつか運尽きる」と警告 ザポロジエ原発巡りＩＡＥＡトップ(03/09 21:26)
北朝鮮、弾道ミサイル発射 黄海に短距離１発―韓国軍(03/09 21:23)
新大統領にパウデル氏 元副首相、対立候補下す―ネパール(03/09 21:13)
フィジー前首相を訴追 司法当局「不当に捜査介入」(03/09 20:58)
ムヒディン元首相を逮捕 コロナ事業で汚職容疑―マレーシア(03/09 20:37)
米国防長官がイスラエル訪問 パレスチナ情勢協議(03/09 20:32)
中国からの渡航者、コロナ検査解除 豪(03/09 19:24)
主催チーム会長らに有罪判決 サッカー場暴動―インドネシア(03/09 19:04)
円上昇、１３６円台前半 ロンドン外為(03/09 18:16)
半導体装置、オランダも輸出規制へ 中国念頭、米国と足並み(03/09 18:13)
米共和上院トップが入院(03/09 15:33)
英、ノルウェーに基地設置 北極圏でロシアとにらみ合い(03/09 15:22)
米英豪、１３日に首脳会談 ＡＵＫＵＳで連携強化(03/09 14:48)
名門サッカークラブ、５千万円を誤送金 同姓同名の男性へ―ブラジル(03/09 14:41)
首都国際空港で４４億円強奪未遂 銃撃戦で２人死亡―チリ(03/09 14:29)
暗号資産関連の米銀行清算 ＦＴＸ破綻余波(03/09 14:29)
ハリコフで街灯復活 侵攻下、１年以上の暗闇―ウクライナ(03/09 13:32)
穀物輸出「決定的に重要」 ウクライナ大統領と会談―国連総長(03/09 13:32)
オデッサ、ハリコフで攻撃 エネルギー施設被害、停電発生―ウクライナ(03/09 12:15)
２月の中国物価、１．０％上昇 春節後に需要低迷(03/09 12:00)
Ｇ７、鉱物資源の調達網構築へ 「脱中国依存」狙う―米紙報道(03/09 10:26)
警察が差別的取り締まり 司法省が報告書―米ケンタッキー州(03/09 10:17)
「全ての人をオンラインに」 国際女性デーで国連イベント(03/09 07:53)
ＮＹ円、１３７円台前半(03/09 07:52)
２日連続で抗議デモ 催涙ガスで鎮圧図る―ジョージア(03/09 07:48)
ＮＹ株続落、５８ドル安 米利上げ長期化懸念(03/09 07:22)
０．５％利上げ「決めていない」 指標踏まえ判断―米ＦＲＢ議長(03/09 07:11)
福島の子に寄り添い教壇に 「震災の経験、世界に伝えて」―英出身の外国語指導助手２人・東日本大震災１２年(03/09 07:08)
ウォール・ストリート・ジャーナル