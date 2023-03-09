フィジー前首相を訴追 司法当局「不当に捜査介入」
2023年03月09日20時58分
【シドニー時事】フィジーの司法当局は９日、首相在任中に「不当に捜査に介入した」として、バイニマラマ前首相を権力乱用の疑いで逮捕し、訴追した。元警察幹部１人も訴追した。
オーストラリア公共放送ＡＢＣなどによると、前首相は在任中の２０１９年、フィジーのサウスパシフィック大学の不正経理事件に介入し、警察の捜査を打ち切らせた。検察は余罪があるとみている。
フィジー前首相を訴追 司法当局「不当に捜査介入」
2023年03月09日20時58分
【シドニー時事】フィジーの司法当局は９日、首相在任中に「不当に捜査に介入した」として、バイニマラマ前首相を権力乱用の疑いで逮捕し、訴追した。元警察幹部１人も訴追した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル