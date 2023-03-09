北朝鮮、弾道ミサイル発射 黄海に短距離１発―韓国軍
2023年03月09日20時25分
【ソウル時事】韓国軍によると、北朝鮮は９日午後６時２０分（日本時間同）ごろ、西部・南浦付近から黄海に向けて短距離弾道ミサイル１発を発射した。北朝鮮の弾道ミサイル発射は２月２０日に日本海に２発を撃って以来。
北朝鮮、弾道ミサイル発射 黄海に短距離１発―韓国軍
2023年03月09日20時25分
【ソウル時事】韓国軍によると、北朝鮮は９日午後６時２０分（日本時間同）ごろ、西部・南浦付近から黄海に向けて短距離弾道ミサイル１発を発射した。北朝鮮の弾道ミサイル発射は２月２０日に日本海に２発を撃って以来。
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ウォール・ストリート・ジャーナル